TURKOVAC tamam, sıra KKKA aşısında

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen '14 Mart Tıp Bayramı Ödülleri' kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından geliştirilen yerli aşı TURKOVAC, 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödülle başarılarının taçlandığını belirten ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, SABAH'a konuştu: 'Bu, bizim için büyük prestijdir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı aşısının birinci fazı bitmişti. Pandemi çıkınca ara vermiştik. Şimdi tekrar KKKA aşısının faz çalışmalarına devam edip milli aşı olarak ülkemize kazandıracağız.'