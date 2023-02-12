Turkuvaz Medya Grubu’nun yardımları deprem bölgelerinde dağıtılıyor

Tüm Türkiye ile birlikte dünyayı da şaşkınlığa uğratan asrın depreminde yardım seferberliği devam ediyor. Dünyanın her bölgesinden gönderilen yardımlarla birlikte Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem felaketinde mağdur olan insanlara ulaştırılmak üzere yardım tırları bölgelere akın akın sevk edildi.

Depremzedeler için dünyanın her tarafından yardımlar yağarken Turkuvaz Medya Merkezi çalışanları da elbirliği ile bir tır dolusu yardımı toplayıp Kargom Sende lojistik katkıları ile Adana AFAD yetkililerine teslimatını gerçekleştirmek üzere tırla teslimat yapıldı.

AFAD kontrolünde Türk Kızılay'ı ekipleri tarafından yardım malzemeleri tırdan indirilerek depoda tasnif yapıldı. Buradan kamyonetlerle yardım bekleyen bölgelere sevk edildi. İlk sevkiyat ise Hatay'ın Aşağıoba köyüne yapıldı. Kamyonla götürülen yaşam malzemeleri depremde zarar gören ve günler sonra ulaşılabilen köydeki vatandaşlara dağıtıldı.

Yaşlılara ve çocuklara elbiseler, battaniyeler, ısıtıcılar ve oyuncaklar dağıtıldı. Aşağıoba köyünün sakinleri depremden sonra hiç ümitlerini kaybetmediklerini ham devlete hem de yardımda bulunan Turkuvaz Medya Merkezi çalışanlarına minnettar olduklarını söylediler. Özellikle çocukların sevinci gözlerine yansıdı giyecek ve oyuncaklar dağıtılan çocuklar yardımı getirenlere sarılıp sevgilerini gösterdiler.

AFAD kontrolünde yapılan yardım dağıtımının bir kısmı da depremde büyük hasar gören Adıyaman ilinin Besni ilçesine gönderildi. Turkuvaz Medya çalışanları tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere yollanan giysi, gıda , hijyenik malzemeler , ısıtıcılar, battaniyeler, tekerlekli sandalyeler Kızılay görevlileri tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Yardımların deprem bölgesinde ulaşılamayan bölgelere dağıtımının devam edileceği kaydedildi.