Turkuvaz Medya’dan Bakırköy Başsavcı Gümüş’e hayırlı olsun ziyareti

Turkuvaz Medya Hukuk Grup Başkanı Fatih Savaş, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ı makamında ağırlayan Hüseyin Gümüş, ziyaret için tşk etti.

Avukat Fatih Savaş ise Türkuvaz Madya Grubu adına Başsavcı Günüş'e hayırlı görevler dileyip, "Allah utandırmasın"dileğinde bulundu.

Hüseyin Gümüş daha önce İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Başsavcı Vekilliği, bir süre Silivri, Küçükçekmece ve son olarak da Bitikçekmece Cumhuriyet Başsavcışığı görevlerinde bulunmuştu. Gümüş, HSK'nın 8 Kasım 2022 günlü kararnamesi ile Bakırköy Başsavcılığı görevine getirilmişti.

Bakırköy eski Başsavcısı Sırrı Topluyıldız ise bir süre önce terfi ederek HSK tarafından Yargıtay üyeliğine seçilmişti.