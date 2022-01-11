Turkuvaz Medya’ya 5 ödül

Çalışan Gazeteciler Günü Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi'nin iş birliğiyle 10 Ocak günü kutlandı. Birçok medya kuruluşu; başarılı, kahraman ve cesur gazeteci ödüllendirildi. Medipol Üniversitesi öğrencilerine 2021'de yayınlanmış hayata dair, insanı umutlandıran, mutlu eden, hafızalara yer etmiş haberler ile gazete ve televizyon dünyasından dikkat çeken isimlerden hangilerini başarılı buldukları soruldu. İletişim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı ankette öne çıkan medya kuruluşu ve gazeteciye ayrı alanda toplam 31 ödül takdim edildi. Haberin Kahramanları Ödül Töreni'nde Turkuvaz Medya ise 3 ödülün sahibi oldu.

ONUR ÖDÜLÜ, EN ÇOK İZLENEN PROGRAM VE YAŞAMA FARK KATANLAR TURKUVAZ'DA

Siyaset, iş, sanat, spor ve medya dünyasının önemli isimlerinin ağırlandığı törende 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü coşkuyla kutlandı. Meslek Onur Ödülü'ne" Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat layık görülürken; "Yaşama Fark Katanlar" kategorisindeki ödülün sahibi, hayata dokunan haberiyle Sabah Gazetesi Haber Müdürü Erhan Öztürk ve haberin kahramanı Nil Mısır'a verildi. Türkiye'nin en çok izlenen sabah programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi ise bir ödül töreninden daha eli boş dönmedi. Program "Yılın En İyi TV Gündüz Kuşağı Programı" ödülünün sahibi oldu.

DOĞRU HABER PEŞİNDE KOŞAN GAZETECİLERİ TEBRİK EDİYORUM

Törende Gazetecilere seslenen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı; "Öncelikle zor bir görev yaptığınızı söylemek istiyorum. Haber yapmaya giderken neyle karşılaşacağınızı bilmeden gidiyorsunuz. Bilim ve teknolojinin geliştiği bir süreçte özellikle sosyal medyada yine yalan haber furyasının cirit attığı ve doğru haberden daha fazla prim yaptığı bir süreçte doğru haber yakalamanın doğru haber yapmanın da ne kadar önemli olduğunun da yine farkındayız. Bu vesileyle doğru haber peşinde koşan sizleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

TURKUVAZ RİZE'DEN DE ELİ BOŞ DÖNMEDİ

Rize'de Bem-Bir-Sen tarafından düzenlenen 12.İbrahim Keresteci Basın Ödülleri'nde, Belgesel TV dalında A haber televizyonunda yayınlanan "Toplumsal Hafıza Programı" ödüle layık görülürken, Sabah Gazetesi editörü Mesut Altun'a ise "Yılın Editörü" ödülü verildi.