Turkuvaz Medya’ya 5 ödül

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Bağcılar Belediyesi ve Medipol Üniversitesi'nin iş birliğiyle kutlandı. Birçok medya kuruluşu; başarılı, kahraman ve cesur gazeteciler ödüllendirildi. İletişim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı ankette öne çıkan medya kuruluşu ve gazetecilere ayrı alanda toplam 31 ödül takdim edildi. Haberin Kahramanları Ödül Töreni'nde Turkuvaz Medya ise 3 ödülün sahibi oldu.
Meslek Onur Ödülü"ne SABAH yazarı Yavuz Donat layık görülürken; "Yaşama Fark Katanlar" kategorisindeki ödülün sahibi SABAH Haber Müdürü Erhan Öztürk ve haberin kahramanı Nil Mısır oldu. Türkiye'nin en çok izlenen sabah programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi ise "Yılın En İyi TV Gündüz Kuşağı Programı" ödülünü kazandı. Öte yandan Rize'de Bem-Bir-Sen tarafından düzenlenen 12. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri'nde ise, Belgesel TV dalında AHaber televizyonunda yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programı ödüle layık görülürken, SABAH Editörü Mesut Altun'a ise "Yılın Editörü" ödülü verildi.