Turkuvaz’da Ramazan coşkusu

Ramazan'da atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programları, bu yıl da büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu canlı izlemek isteyen vatandaşlar stüdyoda yerlerini alırken, program bitiminde Turkuvaz Medya Merkezi'nde kurulan iftar çadırında ilk iftarlarını yaptı. Programda Nihat Hatipoğlu stüdyoda yer alan ve Rusya, Bulgaristan ve dünyanın çeşitli noktalarından yayına bağlanan olan izleyicilerin sorularını da yanıtladı. 7'den 70'e her yaştan stüdyoda bulunan izleyiciler, SABAH'a konuştu. İzleyiciler, Nihat Hoca'yı çok sevdiklerini ve Ramazan boyunca sahur ve iftar yemeği verecek Turkuvaz Medya Merkezi'ne teşekkürlerini dile getirdi. İzleyiciler şunları ifade etti:İstanbul'da üniversite öğrencisiyiz. Ailemizden uzaktayız, oruç tutuyoruz. Burada hem çok sevdiğimiz Nihat Hoca'yı canlı izlemek istedik, hem de Turkuvaz Medya'da çok güzel iftar ve sahur yemeği verildiğini öğrenince burada kalabalık orucumuzu açalım, sahur yapalım istedik.Her şey harikaydı. 30 gün buradayız artık. Hocamızın Sultanahmet'te yaptığı programlara da katılıyorduk. Tadı damağımızda kalmıştı. Yeniden kavuştuk.Sivas Güneykaya köyünden geldim. "Yıllardır televizyondan izliyorum, bir kez de canlı göreyim" dedim. Allah razı olsun. Turkuvaz Medya'yı ve Nihat Hoca'yı görünce gururlandım.İlk kez canlı izlemek nasip oldu. Nihat hoca'nın sohbeti çok güzel. İftara da katılacağız. Ramazan boyunca geleceğiz iftara da sahura da her gün buradayız. Bu mübarek günlerde iftar ve sahur yemeği vermeleri büyük kibarlık Allah kabul etsin. Ayrıca yemekler de çok lezzetli, temiz ve sıcaktı.