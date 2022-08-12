TürNet çöktü mü, erişim problemi mi var? TürkNet kullanıcıları internete erişim problemi yaşıyor!

Türknet çöktü iddiaları sosyal medyada birçok vatandaşın gündeminde. Bu internet sağlayıcısının müşterileri yaşadıkları erişim probleminin ne zaman düzeleceğini merak ederken bu noktada "TürkNet çöktü mü, erişim problemi mi var, ne zaman düzelecek?" sorularına da yanıt arıyor. Aynı zamanda teknik destek hattına da ulaşamadıklarını ifade eden binlerce vatandaş detayları araştırmaya başladı. Peki, Türknet çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte tüm detaylar
TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ?
Türknet internet sorunu, pek çok kullanıcıya hizmet veren internet servis sağlayıcısının resmi internet sitesinin de çökmesiyle birlikte daha fazla merak uyandırdı. Konuyla ilgili çağrı merkezleri aracılığıyla hizmet verme noktasında da bazı aksaklıklar yaşanması üzerinde sosyal medya üzerinden duruma muhatap aranıyor.
Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor. Detaylar gelince haberimizin içerisinde olacaktır.
Bazı kullanıcılar, Türknet internet sitesindeki online işlemler ekranına da giremediklerini ifade etti.