TürNet çöktü mü, erişim problemi mi var? TürkNet kullanıcıları internete erişim problemi yaşıyor!

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ?

Türknet internet sorunu, pek çok kullanıcıya hizmet veren internet servis sağlayıcısının resmi internet sitesinin de çökmesiyle birlikte daha fazla merak uyandırdı. Konuyla ilgili çağrı merkezleri aracılığıyla hizmet verme noktasında da bazı aksaklıklar yaşanması üzerinde sosyal medya üzerinden duruma muhatap aranıyor.

Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmuyor. Detaylar gelince haberimizin içerisinde olacaktır.

Bazı kullanıcılar, Türknet internet sitesindeki online işlemler ekranına da giremediklerini ifade etti.