Turuncu uyarıya iki gün daha dikkat

SEL felaketinin hemen ardından bölgeye giden yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Samsun'da brifing aldıktan sonra selinn etkilediği yerleri inceledi. Selden zarar gören esnafı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, yaralar sarıldıktan sonra yeniden geleceğini belirterek, "Birlikte Samsun pidesi yiyeceğiz" dedi. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş da sel bölgesindeydi. Bakan Yerlikaya, yaşanan sel afetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yaraları sarmakla ilgili bütün çalışmalar büyük bir özenle, büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Allah tekrarından, beterinden milletimizi korusun. Yarın (bugün) bu turuncu uyarı Ordu'ya doğru gidecek ve perşembeden itibaren de bu yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacak" dedi. Bakan Yerlikaya, AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara vatandaşların dikkat etmesi çağrısında bulundu.