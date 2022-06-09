TUS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, TUS sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. TUS 2022 ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak yapılıyor. Tercihlerde ise bu gece son. TUS 2022 ek tercih işlemleri, 9 Haziran 2022 saat 23:59 itibarıyla bitiyor. Peki TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 TUS ek tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı