TUS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, TUS sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. TUS 2022 ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak yapılıyor. Tercihlerde ise bu gece son. TUS 2022 ek tercih işlemleri, 9 Haziran 2022 saat 23:59 itibarıyla bitiyor. Peki TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 TUS ek tercih/yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
TUS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlar, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilecek. TUS ek tercih sonuçları sorgulamaya açılır açılmaz haberimizde bilgiler yer alacak.
TUS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. 19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları 28 Nisan'da açıklanmıştı.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek tercih işlemleri, 03 – 09 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek tercih işlemleri, 09 Haziran 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 03 Haziran 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM'den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.