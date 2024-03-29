Tütüncü, “Musluklardan içilebilir su akmalı, sen ASAT’ın başkanısın!

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Elmalı'da ilçe sakinleriyle buluştu. Tütüncü, Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhur İttifakı Elmalı Belediye Başkan adayı Ali Gökçe, il ve ilçe teşkilatları ile beraber Elmalı'da düzenlenen mitinge katıldı. Coşkulu kalabalığa seslenen Tütüncü, projelerini anlattı, 31 Mart'ta Antalya'nın kapılarının altın çağına açılacağını söyledi. Tütüncü, Elmalı yolunda telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ilçe sakinlerine iletti.

TÜTÜNCÜ'NÜN AYAK SESLERİ DUYULDU

31 Mart'ta Antalya'nın ve 19 ilçesinin altın çağının başlayacağını belirten Tütüncü, "Biz hemşehrilerimizin verdiği her oyu 15 yıl boyunca çok önemli bir emanet olarak taşıdık. Geceyi gündüze katarak ilk günden itibaren çalıştık. Biz birileri gibi seçime beş kala belediye başkanlığı yapanlardan olmadık." dedi. Seçim çalışması kapsamında ziyaret ettiği ve 2024 yılının sonuna kadar yol açma sözü verdiği Altıntaş Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yol açma çalışması başlattığını belirten Tütüncü, "Ben otogarı ziyaret ettim. Hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik işleri personellerini otogara gönderdiler. Daha gelmeden Hakan Tütüncü'nün ayak sesleri duyuldu. 1 Nisan'dan sonra siz hizmet kervanını görün. Cumhur ittifakının belediyecilik anlayışında seçimi kazandığınız günün ertesinde çalışmak, hemşehrilerimize hizmet götürmek vardır. Menderes Türel başkanımızda da bunu gördük, kendimizde de bunu gördük. Cumhur ittifakının anlayışı bu…

SEN ASAT'IN BAŞKANISIN!"

Gittiği her ilçede içme suyu ile ilgili sıkıntıların aktarıldığı Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Elmalı'da da temiz içme suyu talebi üzerine açtı ağzını yumdu gözünü… Önceki dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde Antalya'nın çeşmelerinden içilebilir su aktığını hatırlatan Tütüncü, "Şimdi ise bize, musluklardan akan suyun kirli, kireçli ve kötü koktuğu ile ilgili sorunlar iletiliyor. AK Parti döneminde musluklarından su içilen bir Antalya vardı. Şimdiki belediye başkanı, hemşehrilerimizi damacana suyuna yönlendiriyor. Senin yapman gereken musluklardan içilebilir kalitede su akıtmaktır, sen ASAT'ın başkanısın!" dedi.

BİZ 15 YILDIR BUNLARI ZATEN YAPIYORUZ

Bütün belediyelerin sosyal yardım yaptığına değinen Tütüncü, "Çocuk bezi dağıtmanın flaş flaş bir belediye hizmeti olduğunu bize yutturmaya çalıştıkları bir Antalya'yı gördük. Biz 15 yıldır çocuk bezi de dağıtıyoruz, sütte, mamada, gıda paketi de dağıtıyoruz. Kepez Belediyesi olarak, bizim Halk Eczanemiz var. Her yıl 20 milyon TL'lik ilaç dağıtıyoruz. Her yıl 7 bin öğrencimize burs veriyoruz. Bunların yüzde 70'i de kız öğrencilerimizdir. Sosyal yardımlar yeni nesil belediyeciliğin adeta temel yaklaşımlarından birisidir. Biz, Antalya'ya 15 yeni yol, 22 katlı kavşak, 5 yeni raylı sistem, alt yapı projelerimizi anlatıyoruz.

BU NASIL BİR BELEDİYECİLİK

"Yıl olmuş 2024, Antalya sel baskınlarıyla gündeme geliyor. " diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Sordum bunun sebebini; giderler temizlenmemiş. Drenaj motorları çalışmıyormuş. Bir büyükşehir belediye başkanının birinci vazifesi yağmur suyu giderlerini doğru çalıştırabilmektir. Sen daha bunların motorunu çalıştıramıyorsun. Bu nasıl bir belediyecilik… Kanalizasyon giderlerini, yağmursuyu drenajlarını temizleme ihalesi yapmamışsın. Bu şehirle bu kadar ilgisiz belediye başkanısın. Neresinden tutarsanız tutun. Lime lime dökülen bir Antalya Büyükşehir Belediyesi var. Antalya köprülü kavşakla bizim zamanımızda, Menderes Türel başkanımız zamanında tanıştı. O zamandan buyana nice yağmurlar yağdı. Biz bugüne kadar kavşakların hiç su bastığını duymadık. Yiten canların olduğuna şahit olmadık. Antalya'ya hizmet kervanının gelmesi adına bu dönem çok önemli bir dönem… Hizmet çantaları bomboş. Tamtakır kuru bakır" diye konuştu.

Elmalı Mitinginde Antalya'nın altın çağı projelerini anlatan Tütüncü, ilçeye Güreş sahası müzesi ve Kırkpınar Güreş sahasından daha güzel bir güreş sahası yapma sözü verdi.