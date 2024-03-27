Tütüncü’den ulaşım esnafına müjde

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, ulaşım esnafı ile bir araya geldi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki buluşmaya bir önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan ve ulaşım esnafı katıldı. Buluşmada konuşan Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Biz taşıyanı ve taşınanı mutlu bir Antalya hayal ediyoruz. Antalya'nın altın çağında taksici esnafımızda, otobüsçü esnafımızda mutlu olacak. Takside taşınanda, otobüste taşınanda mutlu olacak" dedi. Ulaşım esnafının sorunlarını bildiklerini ve Antalya'nın altın çağında bu sorunları çözüme kavuşturacaklarını da söyledi.

ULAŞIM ESNAFIMIZA HAYIRLI OLSUN

Ulaşım esnafının en önemli sorunlarından birinin kilometre ücreti olduğunu dile getiren Tütüncü, "Antalya Büyükşehir Belediyesi 4 yıl 9 ay gündeme getirmediği ulaşım esnafı kilometre başı desteğini son meclise bıraktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kilometre ücretinin 40 TL.'den, 45 TL.'ye çıkarılması konusunda anlaştı. Ancak son meclis toplanamadığı için karar maalesef geçirilemedi" dedi. "Madem bu yapılabiliyordu da, niye 60. meclise kadar beklendi." diyerek, sözlerini sürdüren Tütüncü, "Biz, 40 TL olan kilometre ücretini 60 TL'ye çıkarma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek, ulaşım esnafına müjde verdi.

ESNAFIMIZLA UZLAŞMAKTAN YANAYIZ

"Bizim tarafımız belli" diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Biz esnafla anlaşmaktan uzlaşmaktan yanayız. Esnafla kavga etmeyi, esnafa karşı iş tutmayı asla bir yönetim ilkesi olarak kabul etmedik. Antalya Büyükşehir de siz bizim toplu ulaşımda çözüm ortaklarımızsınız. Taşıyanda mutlu olacak, taşınanda mutlu olacak. Biz Antalya'da öyle bir toplu taşıma sistemi kuracağız ki, Türkiye'nin diğer büyükşehirlerine örnek bir toplu ulaşım sistemi olacak. Sizin mutluluğunuz önümüzdeki 5 yıl bizim mutluğumuz" dedi.

Ulaşım esnafının çiçek gibi depolanma alanlarının Kepez'de olduğunu hatırlatan Tütüncü, "Neden? Çünkü, Yasin Arslan başkanım istedi, bizde yaptık" diye konuştu.

ULAŞIM ESNAFIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN

Tütüncü, Antalya'nın altın çağında belediyenin envanterine kayıtlı otobüslerin elektrikliğe dönüştürüleceğini de belirterek, "Buradan elde edilen tasarrufu esnafımızla paylaşacağız. Bu arada ulaşım esnafımızın içi de rahat olsun. Bu sistem belediyenin envanterine kayıtlı otobüsler için geçerli olacak. Bizim sizlere ne yeni bir otobüs, nede elektrikli bir otobüs aldırma gibi bir derdimiz asla yok. Biz sizin yanınızdayız. Size külfet oluşturacak hiçbir davranışın içine girmeyiz" dedi.