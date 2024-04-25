Tüyleri ürperten, gözleri dolduran bir anma töreni

Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra 19'uncu Tümen'e bağlı olarak kurulan 57'nci Alay'ın tüyleri diken diken eden hikayesi, ilk günkü gibi saygıyla anıldı.

Tam 109 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gelibolu Yardımadası'ndaki düşmanı haber alır almaz, emrinde bulunan 57'nci Alay'la birlikte harekete geçti ve 25 Nisan 1915'te savaşa dahil oldu. Adeta kaybedilen savaşın kaderini değiştirerek Anzak askerlerini geri püskürten kahraman birlik, savaşın sonuna kadarki başarılarıyla adını tarihe yazdırdı.

57'NCİ ALAY İÇİN ŞAFAK VAKTİ VEFA YÜRÜYÜŞÜ

Çanakkale Zaferi'nin unutulmaz kahramanları olarak kalplere kazınan 57'nci Alay için, 109 yıl sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı önderliğinde "Vefa Yürüyüşü" düzenlendi. Çanakkale Kara Savaşlarının 109'uncu yıl dönümü kapsamındaki anlamlı program, Kocadere Kamp Alanında saat 04.50'de başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yürüyüş öncesi katılım sağlayacak tüm gençlere, şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği kırık buğday çorbası dağıtıldı.

"ÇANAKKALE EFSANESİYLE VE TARİHİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Çorba dağıtımı sırasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak "Bakan Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz o atmosferi görüyor, o zamanki o mücadelenin zorluklarını yaşananları hissediyor. Amaç bu toprakların gücünü, nasıl bir mücadele verildiğini anlatmak. Bakanlık olarak bunu sürekli gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ülkenin dört bir yanından gençlerimizi Çanakkale gezileriyle buraya taşıyoruz. Geziyorlar, programlar yapıyoruz. Rehberler, tarihçiler buradaki destansı mücadeleyi anlatıyorlar. Bu topraklar kanla yoğrulmuş, destansı mücadele var, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları o zaman mücadelede yer aldılar. Tüm dünya ve batı medeniyetine, emperyalizme karşı büyük mücadele ortaya konduğu, dünyanın en güçlü donanmaları, ordularını burada yendiler. Herkese, tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' efsanesini anlattılar, gösterdiler. Geçmişimizle tarihimizle gurur duyuyoruz" dedi.

"BİR NEBZE DE OLSA ŞEHİTLERİMİZİN YAŞADIKLARINI ANLAMIŞ OLDUK"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılan üniversite öğrencisi Şeyma Bal ve arkadaşları 24 Nisan günü Çanakkale'ye geldiklerini söyleyerek "Birçok tarihi yeri ziyaret ettik, şehitlerimizin yaşadıklarını bir nebze olsun tatmak adına gece çadırda kalarak matlar üzerinde uyuduk. Yıllar önce burada yaşananları az da olsa anlamış olduk. Bu saatte uyanmak bile bizim için çok farklı bir his" ifadelerini kullandı.

"BU DUYGULARI BİRLİKTE YÂD ETMEK ÇOK ÖZEL"

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlisi Melis Hakan ise "Burada çok güzel bir tarihi doku var. Bu duyguları birlikte yâd etmek çok özel. Farklı şehirlerden gelen gençlerle bu etkinlikle olmak bambaşka. Yıllar öncesinde bu zorlukları çok acı bir şekilde deneyimleyen şehitlerimizi anmış olduk. Burada olmak bizim için gurur verici" şeklinde konuştu.

3 BİN GENÇ KOCADERE'DEN CONKBAYIRI'NA YÜRÜDÜ

Ardından Bakan Bak, gençlerle birlikte sabah namazını kıldı ve mehteran eşliğinde "57'nci Alay Vefa Yürüyüşü"nü başlattı. Şafak vakti yaklaşık 3 bin genç, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere Kamp Alanı'ndan 57'nci Alay'a vefa için yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Conkbayırı'na doğru yola çıktı. Kahraman birliğin 109 yıl önceki cephe hattında gerçekleşen vefa yürüyüşü saat 08.00'de Conkbayırı'nda bitti.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE TÜYLERİ DİKEN EDEN ANMA

Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyan 57'nci Alay başta olmak üzere tüm Çanakkale şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı okundu. Anıta çelenk konulması ve şehitler için okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, konuşmasını gerçekleştirdi.

GENÇLERİN TARİH BİLİNCİNE TAM DESTEK

Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü olması için gençlerin vatan bilincini, ülkenin, toprağın kıymetini, bu topraklar için neler feda edildiğini, binlerce şehit verildiğini bilinmesi gerektiğini ifade eden Bakan Bak belirten Bakan Bak, "Yaşanan tarihi, destansı mücadeleyi öğrenmeleri, yaşamaları için projeler yapmamızı tavsiye ediyor. Alan başkanlığımızla beraber yeni projelerimizde bulunuyor. Daha fazla gencimizi buraya nasıl getiririz, konaklarız, bu tarihi destansı mücadeleyi nasıl anlatırız bununla ilgili de çalışmalarımız var. Bak, bu atmosferi görmenin hissetmek önemli olduğunu belirterek, 'Bu vatan kanla yoğrulmuştur' gerçekliğini burada gençlerimize yaşatıyoruz. Devam edeceğiz. Gençlerimizin ülke bilinci, ülke değerleri için çok daha değişik projelerle onu yaşatmayı, onların bu coğrafyanın kıymetini bilmesi, anlamasını, tarihini bilmesini, nereden geldiğini, ne kadar büyük mücadeleler verildiğini anlatmak için çabalar harcayacağız. Bunlar da önemli etkinlikler" diye konuştu.

57'NCİ ALAY SANCAĞI İZMİR'DEN KAHRAMANMARAŞ'A DEVREDİLDİ

Ardından 57'nci Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı. Sancak, Ege Üniversitesi'den Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne teslim edildi. Sancağı teslim alan üniversite öğrencisi Yakup Köse "Onurluyuz, gururluyuz, böyle bir emaneti almış olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum" dedi. Conkbayırı'ndaki tören askeri bandonun verdiği konserle tamamlandı.