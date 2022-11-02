Haberler Yaşam Haberleri Tuzak 3. bölüm izle TV8 ile yayında! İntikam denizi derinleşiyor
Giriş Tarihi: 2.11.2022 23:46

Tuzak 3. bölüm izle TV8 ile yayında! İntikam denizi derinleşiyor

Tuzak 3. Bölüm izle ekranı TV8 ile araştırılıyor. Her çarşamba günü ekranlara gelen yeni bölümü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için dizi izleme linki sorgulanıyor. Üç kardeş intikam peşinde ilerlerken işler iyice karışıyor. Tuzak 3. Bölüm full izle dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. TV8 dizi izle linki ile araştırılan son bölüm dikkat çekiyor. İşte, 2 Kasım 2022 tarihli Tuzak son bölüm izle!

Tuzak 3. bölüm izle TV8 ile yayında! İntikam denizi derinleşiyor

Tuzak izle ekranı dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. Başrollerinde Bensu Soral, Akın Akınözü, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı yeni yapım yayın hayatına her Çarşamba günü devam ediyor. Tuzak son bölüm izle yeni bölümün ekranlara gelmesi ardından araştırılmaya başladı. TV8 dizi izle ekranı üzerinden 3. Bölüm araştırılıyor. İşte, Tuzak 3. Bölüm izle!

TUZAK DİZİSİ İZLE!

Dizinin 2 Kasım 2022 tarihli bölümü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için paylaşıldı:

TUZAK 3. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TUZAK KONUSU

Tuzak dizisinde çocuklukları ellerinden alınan üç kardeş Umut, Mahir ve Umay'ın intikam hikayesi anlatılıyor. Dizinin tanıtımı ise şöyle:

Kimin iyi kimin kötü, kimin gerçek kimin sahte olduğu karıştığı bu dünyada ortak bir amaç için birleşmiş üç kardeş Umut Mahir ve Umay'ın hiç de sandıkları gibi bir bağları olmadığını keşfederken, birbirlerine uzak, babalarının onayını ve konforlu hayatlarını birbirlerinden daha çok sevdiklerini zanneden Ceren, Güven ve Mete kardeşlerin ortak düşmana karşı nasıl birbirlerine bağlandıklarını izleyeceğiz…

Umut nefret ettiği bu aileden intikam alırken en büyük çatışması da tanıdıkça hayatının aşkı olduğunu anladığı Ceren'dir. Ceren'in ise kirli bir avukat Çınar Yılmaz olarak tanıyıp aşık olduğu Umut'un kim olduğunun ve amacından haberi yoktur. Ailesinin ve kendisinin tüm geleceğini aşık olduğu bu adamın avuçlarına bırakacaktır.

TUZAK OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü'nün Umut, Bensu Soral'ın Ceren karakterine hayat verdiği Tuzak dizisinin oyuncu kadrosunda;

Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin gibi isimler yer alıyor.

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Tuzak 3. bölüm izle TV8 ile yayında! İntikam denizi derinleşiyor
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