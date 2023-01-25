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Giriş Tarihi: 25.1.2023

Tuzla’da 3 cadde için oylama yapıldı

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Tuzla’da 3 cadde için oylama yapıldı
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katılımcı yönetişim anlayışı prensibiyle ilçede alınacak kararlara vatandaşlar da dâhil oluyor. Son olarak Yayla Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak Caddesi, Orta Mahallede bulunan Gazi Caddesi ve Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan 100'üncü Yıl Caddesi'nin kullanım modeline Tuzlalı vatandaşların oyları ile karar verildi. Başkan Yazıcı, "Hepimiz için hayırlı olsun. Siz istiyorsunuz, biz de onu yapıyoruz. Sizin istemediğiniz bir şeyi asla yapmadık ve yapmayacağız" dedi.

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Tuzla’da 3 cadde için oylama yapıldı
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