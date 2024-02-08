Tuzla’da cip bariyerlere saplandı: Kafasını sıyırarak geçti!

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay yeri inceleme polisleri kaza yerinde çalışma yaptı. Kaza sırasında cipin motor kısmından giren bariyerlerin, cipin tavanından çıktığı tespit edilirken, bariyerin sürücünün kafasını sıyırdığı belirlendi. Hastanede tedavisi süren sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan cipe saplanan bariyerler ise itfaiyenin yaptığı çalışma ile kesildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.