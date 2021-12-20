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Giriş Tarihi: 20.12.2021 19:31

Tuzla'da çöken istinat duvarının altında kalan işçi kurtarıldı!

DHA
Tuzla’da çöken istinat duvarının altında kalan işçi kurtarıldı!

Tuzla'da korkunç bir olay yaşandı. İnşaatta yapılan çalışmalar sırasında istinat duvarı çökmesi sonucuna işçi Çetin Bayın enkaz altında kaldı. Yapılan 2 saatlik çalışma sonucunda Bayın, ağır yaralı olarak enkaz altından çıkarıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi'nde bulunan Deri Sanayi Sitesinde meydana geldi.

Bir inşaatta yapılan çalışmalar sırasında istinat duvarı çöktü. İnşaat işçisi Çetin Bayın(40) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri enkaz altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Çalışmalara AFAD ekipleri de katıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Çetin Bayın, ağır yaralı şekilde enkaz altından çıkarıldı.

Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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Tuzla'da çöken istinat duvarının altında kalan işçi kurtarıldı!
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