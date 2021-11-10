Tuzla’da fabrika yangını korkuttu!

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Fabrika içindeki makineler ve malzemelerde maddi hasar oluştu.

Yangın gören Veysel Caner, "Sabah iş yerimizi açmak için geldik, ortağım içeriden dumanlar çıktığını söyledi. Biz de hemen çıktık. Deri sanayi bölgesinin yönetimini aradık. Şu anda burada yazıcıların, mürekkebinin geri dönüşümünü yapan bir firma. İçeriden dumanlar çıkıyor. Duman her tarafı sardıktan sonra itfaiye geldi. Şu anda müdahale ediyorlar. İçeride şu anda alevler var. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmeye çalışıyor" dedi.