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Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:18

Tuzla'da fabrika yangını korkuttu!

İHA
Tuzla’da fabrika yangını korkuttu!

Tuzla'da geri dönüşüm makinesi fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 09.30 sıralarında Tuzla Aydınlı'da geri dönüşüm makinesi imalatı yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangının çıktığı esnada fabrikanın kapalı ve içinde kimsenin olmaması yaralanma ve can kaybının önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Fabrika içindeki makineler ve malzemelerde maddi hasar oluştu.
Yangın gören Veysel Caner, "Sabah iş yerimizi açmak için geldik, ortağım içeriden dumanlar çıktığını söyledi. Biz de hemen çıktık. Deri sanayi bölgesinin yönetimini aradık. Şu anda burada yazıcıların, mürekkebinin geri dönüşümünü yapan bir firma. İçeriden dumanlar çıkıyor. Duman her tarafı sardıktan sonra itfaiye geldi. Şu anda müdahale ediyorlar. İçeride şu anda alevler var. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmeye çalışıyor" dedi.

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Tuzla'da fabrika yangını korkuttu!
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