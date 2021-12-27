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Giriş Tarihi: 27.12.2021 16:21

Tuzla'da şişeler halinde kaçak alkol ele geçirildi

DHA
Tuzla’da şişeler halinde kaçak alkol ele geçirildi

Tuzla'da sahte alkol imalatı ve satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenlendi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken pet şişe ve bidonlar halinde çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Tuzla Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte alkol imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. Yapılan operasyonda iş yeri sorumlusu A.S yakalanarak gözaltına alındı.


İş yerinde ve şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 10 adet 1 litrelik pet şişe içerisinde kaçak alkol, 4 adet 0,5 litrelik pet şişe içerisinde kaçak alkol, 1 adet 5 litrelik su şişesi içerisinde kaçak alkol, 2 adet 5 litrelik bidon içerisinde kaçak alkol, 2 adet cam şişe içerisinde anason yağı, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 12 adet kurusıkı fişeği ve kaçak alkol ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 40 lira ve bin 140 dolar nakit para ele geçirildi.
Şüpheli A.S hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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Tuzla'da şişeler halinde kaçak alkol ele geçirildi
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