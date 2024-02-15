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Giriş Tarihi: 16.2.2024

Tuzun alternatifleri tansiyona iyi geliyor

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Tuzun alternatifleri tansiyona iyi geliyor
Çin'de yapılan bir araştırma, tuzun alternatiflerinin tuzu azaltmak için sağlıklı bir seçenek sunduğunu ve yüksek tansiyon riskini azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, tuzun alternatiflerini kullananların normal tuz kullananlara kıyasla yüksek tansiyon geliştirme olasılığının daha düşük olduğunu buldu. Sonuçlar Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayımlandı. Tuzun alternatifi olarak limon suyu, elma sirkesi ve kıyılmış sarımsak ve soğan gibi taze ve kurutulmuş baharatlar tercih edilebilir.
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Tuzun alternatifleri tansiyona iyi geliyor
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