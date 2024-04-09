U dönüşü faciası: Semanur yaşam savaşını kaybetti

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde 18 Mart günü motosikletiyle ilerlerken "U" dönüşü yapan A.Ö. isimli sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile çarpışan Semanur Hacıoğlu (25), tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Subaşı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınları ve nişanlısı tarafından alındı. Nişanlısının yüzüğünü boynuna asan Mustafa Subaşı, "Adalete güveniyoruz. Rabbim inşallah tez zamanda buna sebep olan kişinin tutuklanmasını nasip eder" dedi. Kaza sonrası gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü A.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.