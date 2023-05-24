Haberler Yaşam Haberleri Üç 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 24.5.2023 19:02 Son Güncelleme: 24.5.2023 19:05

Üç 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Mersin merkezli 3 ilde, internetten yasa dışı bahis oynatarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Üç 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, savcılık koordinesinde Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince internet üzerinden bahis oynatarak örgütlü olarak dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, ilçede ikamet eden A.A.Ö. ve D.E'nin Mersin'de kiraladıkları evi ofis olarak kullanarak internetten yasa dışı bahis oynattıklarını ve bahsi kazanan kişilere ödeme yapmadıklarını, çeşitli ilanlar karşılığında mağdurlardan para tahsil ettiklerini belirledi.

GELİRİ OLMAYAN GENÇLERE HESAP AÇTIRIP DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR

Genişletilen çalışmalarda, şüphelilerin pornografik sitelere giren kişilere ulaşıp bu tarz sitelere girdikleri için haklarında soruşturma başlatıldığını öne sürerek, dosyanın kapatılması için mağdurlardan para aldıkları tespit edildi.Şüphelilerin geliri olmayan gençlere ulaşıp belli miktar karşılığında banka hesap kartı ile telefon hattı çıkartıp bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları da saptandı.

22 KİŞİ YAKALANDI

Bu tespitler sonrası şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla, Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Edirne'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında şebekenin elebaşları A.A.Ö ve D.E'nin de bulunduğu 22 kişi yakalandı.

Adreslerde çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal, 56 hesap kartı, 360 IBAN numarası, 24 cep telefonu ve 4 bilgisayar ele geçirildi, banka kartlarına bloke konuldu.Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise devam ediyor.

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Üç 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 22 şüpheli yakalandı
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