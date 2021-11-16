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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Üç aylık bebeğini döverek öldürdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Üç aylık bebeğini döverek öldürdü
Antalya Serik'te, 32 yaşındaki Mustafa Gaffar, önceki gece telefon alacağını söyleyerek, birlikte yaşadığı Beyza Erol'dan kira parasını kendisine vermesini istedi. Reddedilince tartıştığı Erol'u darp etti. Ardından da kavgaya uyanan 3 aylık kızı Elif Ada'yı darp etti. Ertesi gün hastaneye kaldırılan minik bebek, geri getirildiği evlerinde öldü. Beyza Erol'un şikâyeti üzerine gözaltına alınan Mustafa Gaffar, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIK SIK ŞİDDET UYGULUYORDU
Yaşadığı dehşeti anlatan Beyza Erol, "Gece tartışmaya başladık. Normalde beni darp ediyordu. Bizim seslerimize çocuk uyanınca, dönüp sinirini ondan çıkardı ve kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. İşe gideceğim için hastaneye götüremedim. Sabah uyandığımda morluk vardı. Hastaneye götürünce, doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi.

Gece eve geri geldik. 02.30 gibi yatırdım. Sabah uyandığımda hareketsiz yatıyordu. Gözleri açıktı ve burnundan köpükler gelmişti. Sonra tekrar hastaneye getirdim" dedi. Beyza Erol'a sık sık şiddet uygulayan Gaffar'ın, daha önce de Erol'un kolunu kırdığı öğrenildi.

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Üç aylık bebeğini döverek öldürdü
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