Üç doz aşısını oldu, sağlığını koruyor

Ordu
'da yaşayan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, yeni tip koronavirüs ile mücadelede en önemli adım olan aşılarını yaptırarak, sağlığını korumayı başardı. Sağlık ekipleri, 12 çocuk, 44 torun sahibi Mehmet dedenin 3. doz aşısını, Mesudiye
ilçesine bağlı Birebir
mahallesindeki evinde yaptı. Mesudiye Toplum Sağlığı
Merkezi Başkanı Dr. Muhammet Kılıçkaya, "Mehmet amcamızın 3 doz aşısını tamamladık. Şu anki sağlık durumunda bir sorun yok. Kendisi tüm aşılarını yaptırırken çok istekliydi" dedi. Mehmet dede ise "Aşı olanlarımıza Allah şifa versin. Allah devletimizi, milletimizi var etsin" ifadelerini kullandı.