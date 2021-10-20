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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Üç doz aşısını oldu, sağlığını koruyor

HAMZA ALP
Üç doz aşısını oldu, sağlığını koruyor
Ordu'da yaşayan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, yeni tip koronavirüs ile mücadelede en önemli adım olan aşılarını yaptırarak, sağlığını korumayı başardı. Sağlık ekipleri, 12 çocuk, 44 torun sahibi Mehmet dedenin 3. doz aşısını, Mesudiye ilçesine bağlı Birebir mahallesindeki evinde yaptı. Mesudiye Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Muhammet Kılıçkaya, "Mehmet amcamızın 3 doz aşısını tamamladık. Şu anki sağlık durumunda bir sorun yok. Kendisi tüm aşılarını yaptırırken çok istekliydi" dedi. Mehmet dede ise "Aşı olanlarımıza Allah şifa versin. Allah devletimizi, milletimizi var etsin" ifadelerini kullandı.
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Üç doz aşısını oldu, sağlığını koruyor
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