Üç fidana veda

Çocukluk arkadaşı Ahmet Macit, Emirhan Turhal ile Sevban Tuna Sarı trafik kazasında can verdi. Kocaeli 3 fidana ağladı. Üniversite öğrencisi arkadaşlar memleketleri Kocaeli İzmit’te son yolculuğa uğurlandı
İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesi Otogar Sapağı mevkii Kandıra İstikametinde, önceki gün akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Ehliyetini henüz 1 ay önce aldığı öğrenilen İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık 1. Sınıf Öğrencisi Ahmet Macit (18), yol kenarında park halinde bulunan kamyonun altına girdi. Macit ile yanında bulunan kuzeni Nişantaşı Üniversitesi İnşaat Teknisyenliği 1. Sınıf Öğrencisi Emirhan Turhal (20) ile okul arkadaşı İnşaat Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi Sevban Tuna Sarı (18) kaza yerinde öldü. Gençlerin acı haberi alan aileleri, yakın dost ve akrabaları yasa boğuldu.
KOCAELİ CENAZEYE KATILDI
Kocaeli'nde tanınan iş insanı ve AK Parti Derince Belediyesi Meclis Üyesi Hamza Macit ile Meryem Macit çiftinin 3 çocuğundan biri olan Ahmet Macit ile kuzeni İsa Tural ve Rukiye Tural çiftinin 2 çocuğundan biri olan Emirhan Turhal'ın cenazeleri Derince Merkez Camii'nde kılınan öğlen namazı sonra gözyaşları içerisinde Yeni Çınarlı Mezarlığı'nda son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, CHP İzmit İlçe başkanı Hakan Çakar, Kocaelispor başkanı Engin Koyun, MHP İl başkanı Yunus Emre Kurt, Ak Parti ilçe başkanı Koray Merdan katıldı. İzmit Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden Alikahya esnafından Salih Sarı ve Şükriye Sarı çiftinin 3 çocuğunuzdan biri Sevban Tuna Sarı'nın cenazesi ise Kandıra, Sarı Ahmetler mevkiindeki Ramazan Paşa Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.