Doktor bu sözlere kandı: Üç harfliler Mısır piramitlerinde adına kurban kesecek





KANSERİ DE İYİLEŞTİREBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ



2017 yılında akciğer kanseri olduğunu öğrendiğini ve emekliye ayrıldığını sözlerine ekleyen Dr. Köse, ifadesini şöyle sürdürdü:



"Meral abla kanser hastalığını da iyileştirebileceğini söyledi. Korkularımdan arındığım için ona inandım. Bana dualar okudu ve bu kez üç harflilerden oluşan 21 kurbanı, Mısır piramitlerinde yine üç harflilerden oluşan değişik kabilelerin temsilcilerinin bulunduğu ortamda törende keseceğini söyledi. Bunun için de 21 bin euro istedi. O parayı da Almanya'da kızı olduğunu iddia ettiği kişiye gönderdim. Hatta kız kardeşimden de benim tedavim için 6 bin euro almış. Bunu sonradan öğrendim. O tarihten itibaren sağlığımda bir değişiklik olmayınca kandırıldığımı anladım. Dinimizi kullanarak beni kandıran bu kişiden şikayetçiyim."



Dr. Güray Köse, doktorlar yaklaşık 3 aylık ömrü kaldığını söylemesine rağmen son nefesine kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini sözlerine ekledi.