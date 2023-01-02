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Giriş Tarihi: 2.1.2023

Üç karısını da vahşice öldürdü

Manisa’da 65 yaşındaki Necati A., imam nikahı ile birlikte yaşadığı eşini öldürüp metruk bir binanın girişine gömdü. Cani kocanın daha önce iki eşini de öldürdüğü ve 2 yıl önce cezaevinden çıktığı belirelndi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Üç karısını da vahşice öldürdü
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, daha önce iki eşini öldürüp uzun yıllar hapiste kaldıktan sonra tahliye olan Necati A. (65), yaklaşık bir ay önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı eşi Mutlu M.'yi de öldürdü. Alınan bilgiye göre, bir kadının İstasyon Mahallesi'ndeki metruk bir binanın girişine gömüldüğü ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste yürütülen aramada 60 yaşındaki Mutlu M'nin cesedine ulaştı.



EL ARABASIYLA TAŞIMIŞ
Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kadının birlikte yaşadığı Necati A., gözaltına alındı. İfade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Necati A'nın, ifadesinde, akşam evine gittiğinde Mutlu M.'yi ölü bulduğunu, daha önce cinayet işlediği için kimsenin kendisine inanmayacağını düşündüğü için durumu polise bildirmediğini, el arabasıyla taşıdığı cesedi evinin yaklaşık 50 metre ilerisindeki metruk binanın girişine gömdüğünü söylediği öğrenildi.

İKİNCİ EŞİNİ ÜTÜYLE YAKMIŞ
Necati A.'nın, 1984'te ilk eşi Emine A.'yı bıçaklayarak öldürdüğü, cezaevinden tahliye olduktan sonra da 2003'te ikinci eşi Fatma A'yı ütüyle yakarak öldürdüğü ortaya çıktı. Sanığın, 2 yıl önce Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği ve yaklaşık 1 aydır da Mutlu M. ile dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.

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Üç karısını da vahşice öldürdü
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