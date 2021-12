Üç Kraliyet ödüllü doktor

Dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Okan , uluslararası arenada profesyonelliğin göstergesi olarak kabul edilen 3 önemli kolejin tam üyeliğine kabul edildi. Okan, 2016'da Edinburgh, 2021'de ise Londra ve İrlanda Kraliyet Doktorlar Koleji'ne tam üye seçildi.Kolejlere 'tam üyelik' uzmanlık alanlarında mesleğine önemli katkıda bulunan sınırlı sayıda doktora veriliyor ve uluslararası arenada profesyonelliğin bir ölçütü olarak kabul ediliyor. Bu kolejler genelde Birleşik Krallık vatandaşlarının üye yapıldığı, uluslararası bilim insanlarının daha nadir olarak seçildiği kuruluşlar.Doç. Dr. Gökhan Okan bu kuruluşlara tam üyelikleri; bilimsel çalışmalarından dolayı önce yabancı meslektaşlarının önerisi, sonra kolejlerin konsey üyeleri ve en son olarak da uluslararası üyelerin değerlendirmesi sonrasında bu 3 kriteri geçerek elde edebildi. Kolejler içinde en eskisi olan Royal College Of Physicians of London (RCP) 1518'de İngiltere Kralı VIII. Henry tarafından kuruldu. İngiltere'nin en eski tıp koleji ve standartları yükseltmede, halk sağlığını şekillendirmede çok önemli bir rol oynuyor. RCP'nin temel misyonu savunuculuk, eğitim ve araştırma yoluyla sağlık ve sağlık hizmetlerinde iyileştirmeler sağlamaktır.Başarılı bilim insanı Gökhan Okan, duygularını şu sözlerle paylaştı: "Hem kendi bilimsel kariyerim adına, hem de ülkemi temsil ettiğim için çok gururluyum, mutluyum. 3 tam üyelik Birleşik Krallık'ta bana çalışma yetkisi veriyor. Fakat bugüne kadar ülkemde almış olduğum eğitim, şu ana kadar elde etmiş olduğum tecrübem ve hastalarım ile çalışma hayatımı burada devam ettirmek istiyorum. Her ne kadar zorlayıcı şartlar olmuş olsa da, bazen çok zorluklar yaşamış olsam da, çalışma hayatımı ülkemde noktalamayı düşünüyorum. 20 seneye yakın özel sektör tecrübem oldu. Günde 70-80 hasta baktığım zamanlar oldu. Böyle bir çalışma tempom olmasına rağmen bir gün dahi gitmeyi düşünmedim. Ben vatanımı, ülkemi, insanımı, hastalarımı seviyorum. Burada emekli olacağım."Koronavirüs pandemisinden dolayı bu sene tören yapılamadığından, üyelik diploması Gökhan Okan'a, RCP London Kolej Başkanı Andrew Goddard tarafından gönderildi.