Üç şehirde üç kadını kocaları katletti

HATAY'IN Payas ilçesinde Harun Kafalı (43), 3 çocuğu okula gittikten sonra tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı (35) eşarpla boğdu. Ardından okuldan aldığı çocukları akrabalarına bırakan Kafalı sosyal medya hesabından "Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım" yazdı. Bursa'da ise 2 yıl önce boşanan Kemal Bulut (31) ve Nurdan Budak (26) çocukları için tekrar bir araya geldi. Ancak Bulut (31) ihanet ettiği gerekçesiyle Budak'ı dün ormanda başına taşla vurarak katletti. Ordu'nun Korgan ilçesinde ise İbrahim P. boşanma aşamasındaki eşi Selime P.'yi otomobille ezerek öldürdü.