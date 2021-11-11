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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Üç şehirde üç kadını kocaları katletti

HAMZA ALP
TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Üç şehirde üç kadını kocaları katletti
HATAY'IN Payas ilçesinde Harun Kafalı (43), 3 çocuğu okula gittikten sonra tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı (35) eşarpla boğdu. Ardından okuldan aldığı çocukları akrabalarına bırakan Kafalı sosyal medya hesabından "Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım" yazdı. Bursa'da ise 2 yıl önce boşanan Kemal Bulut (31) ve Nurdan Budak (26) çocukları için tekrar bir araya geldi. Ancak Bulut (31) ihanet ettiği gerekçesiyle Budak'ı dün ormanda başına taşla vurarak katletti. Ordu'nun Korgan ilçesinde ise İbrahim P. boşanma aşamasındaki eşi Selime P.'yi otomobille ezerek öldürdü.

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Üç şehirde üç kadını kocaları katletti
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