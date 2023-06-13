Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. S.A.(21) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 370 gram Marihuana maddesi, 313 uyuşturucu hap, 9,8 gram Kokain maddesi, iki hassas terazi, bir cep telefonu ve 15 bin 710 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan kaydı olan S.A., "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Üç tür uyuşturucuyla suçüstü yakaladılar | Video