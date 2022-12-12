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Giriş Tarihi: 13.12.2022

Uçak firarlarına karşı eğlence sistemi kapatılacak

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Uçak firarlarına karşı eğlence sistemi kapatılacak
Pegasus Havayolları'na ait bir uçak İspanya'da Barcelona'ya, bir uçak ise İtalya'da Roma Havalimanı'na geçtiğimiz günlerde acil iniş yapınca bazı yolcular ülkeye kaçak giriş yapmak için firar girişiminde bulunmuştu. Barcelona'ya iniş yapan uçaktan kaçan 28 yolcudan 14'ü yakalanmış, Roma'da ise firar girişimi sonuçsuz kalmıştı. Bu gelişme üzerine Pegasus Havayolları, Kazabalanka seferlerinde uçağın rotası ve bulunduğu konumu gösteren eğlence sistemini kapatma kararı aldı. Böylelikle acil iniş yapılan havalimanını yolcular görmeyecek.

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Uçak firarlarına karşı eğlence sistemi kapatılacak
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