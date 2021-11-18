Uçak kazasında yaralandı, uçak korkusunu böyle yendi

İstanbul'da meydana gelen bir uçak kazasından 11 yaşındaki Deniz Kayra Görentaş yaralı olarak kurtuldu. Deniz Kayra, korkularına rağmen uçma sevdasından hiç vazgeçmedi. Başiskele'deki evlerinde her gün İzmit Körfezinde denetleme yapan Kocaeli Büyükşehir'in deniz uçağını görüp uzun uzun izliyordu. Uçağı yakından görmek ve pilotla tanışma hayali kuran Deniz Kayra en sonunda dayanamadı ve Başkan Büyükakın'a sosyal medyadan mesaj attı. Başkan Büyükakın da, küçük Deniz Kayra'nın bu ricasını kırmadı. Deniz Kayra Görentaş, Büyükşehir'in deniz uçağını görmek ve pilotla tanışmak için gittiği Sekapark'ta büyük bir sürprizle karşılaştı. Başkan Büyükakın, Deniz Kayra'nın da denetim uçuşuna katılması talimatını vermişti. Bu haberle çok mutlu olan Deniz Kayra, körfezin üzerinde uçarken hem en büyük hayaline kavuştu hem de uçak korkusunu yendi.

UÇAK KAZASINDAN KURTULMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Sabiha Gökçen Havalimanında yaşanan olayda pistten çıkan uçakta yaralanan yolcular arasında Deniz Kayra Görentaş da vardı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Deniz Kayra çok korktu ve uçma sevdasına rağmen bir daha uçağa binemedi. Ancak Başiskele'deki evlerinin üzerinden her gün uçan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz uçağını gördükçe, pilotla tanışmak ve uçağı yakından görmek istedi. En sonunda sosyal medyadan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ulaştı.