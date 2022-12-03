Haberler Yaşam Haberleri Uçakta rahatsızlanan yolcu hastanede hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.12.2022 17:58

Uçakta rahatsızlanan yolcu hastanede hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul’dan Cezayir’in Konstantin şehrine gitmeye hazırlanan uçağında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan yolcu hayatını kaybetti

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Uçakta rahatsızlanan yolcu hastanede hayatını kaybetti

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan saat 14: 55'te Cezayir'in Konstantin şehrine gitmek için kalkış hazırlığı yapan TK1411 sefer sayılı Boeing737-800 tipi uçağında Cezayirli kadın bir yolcu rahatsızlandı.

Kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapılırken uçağa sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından uçaktan indirilerek Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yolcunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan olay sonrası THY uçağı gecikmeli olarak 15:20'de Konstantin'e hareket etti

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
Son dakika: AFAD duyurdu! Düzce'de korkutan deprem
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
SON DAKİKA | Şanlıurfa'ya dev yatırım! Açılışları Başkan Erdoğan yapacak: İki ilçeye doğalgaz...
Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
Son dakika: Şanlıurfa'ya 12 milyar TL'lik yatırım! Başkan Erdoğan: 2023'te yeni dönemin kapılarını aralayacağız
Son dakika: İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
Vincenzo Montella, Sabah Spor’a konuştu! Yunus Akgün için olay itiraf “Jorge Jesus benim rakibim değil…”
AB ülkeleri Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasında uzlaştı
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçakta rahatsızlanan yolcu hastanede hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA