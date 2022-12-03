Uçakta rahatsızlanan yolcu hastanede hayatını kaybetti

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan saat 14: 55'te Cezayir'in Konstantin şehrine gitmek için kalkış hazırlığı yapan TK1411 sefer sayılı Boeing737-800 tipi uçağında Cezayirli kadın bir yolcu rahatsızlandı.

Kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapılırken uçağa sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından uçaktan indirilerek Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yolcunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan olay sonrası THY uçağı gecikmeli olarak 15:20'de Konstantin'e hareket etti