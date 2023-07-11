Ücretlerimizi iyileştirin

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye işçileri, sabah mesaiyi yapmadı. İşçiler Temizlik İşçileri Şantiyesi'nde yarım gün iş bırakma eylemi yaptı. Belediye işçileri, "İş bırakıyoruz, belediye işçilerinin ücretleri iyileştirilsin" yazılı pankart açtı. İşçiler adına DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Ercan Karagöbek açıklama yaptı.Karagöbek, işçilerin insanca yaşayabileceği ücret için mücadele ettiklerini belirterek, "Bu günden itibaren örgütlü olduğumuz iş yerlerinde insanca yaşayabilecekleri ücret için mücadelemizi yükselteceğini ilan ediyoruz.Tüm belediye işverenlerine çağrı yapıyoruz belediye yönetimleri her şeyden önce kendi çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ekonomik krizde çalışan 100 binlerce belediye işçisinin sesine kulak verin. Tercihlerinizi işçilerin yaşam şartlarını iyileştirmekten yana kullanın" dedi. "Yaşasın emek mücadelemiz" yeklinde slogan atan işçiler yarım günlük iş bırakma eyleminin ardından mesailerine başladı. İHA