Haberler Yaşam Haberleri Uçuruma düşen jeoloji mühendisi kurtarıldı
Giriş Tarihi: 3.8.2023

Uçuruma düşen jeoloji mühendisi kurtarıldı

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Uçuruma düşen jeoloji mühendisi kurtarıldı
ERZINCAN Küçükçakırman köyünde arazide maden araştırması yaptığı sırada kayadan düşerek yaralan jeoloji mühendisi, jandarma helikopteriyle kurtarıldı. Ankara'dan Erzincan'a gelen ve özel bir mühendislik firmasında çalışan jeoloji mühendisi Ahmet Utku Çayır (30) bölgede çalışma yaptığı sırada ayağı kayarak uçurumdan düştü. 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine, JAK, AFAD, ve saglık ekipleri geldi. Ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralının daha fazla zarar görmemesi için Jandarma Komutanlığı'ndan helikopter desteği istedi. Mahsur kaldığı yerden kurtarılarak helikoptere alınan Ahmet Utku Çayır, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na götürüldü. Yaralı burada bekleyen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye bir kabin memuru kaybetti Hollanda bir baş belası kazandı
Disney Plus'ın skandal Atatürk filmi kararına sert tepki: Bu kabul edilemez! Samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak...
Mustafa Sarıgül'den "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu'na bomba sözler: Gel bakalım aslan parçası!
Son dakika haberleri: Galatasaray turu evinde aldı! Zalgiris’e tek gol yetti…
‘Öteki kadına’ tazminatta yargı yolları kapandı
FETÖ üniversiteye girdi
Disney'den uluslararası "Atatürk" dizisi sansürüne FOX kılıfı: Türk milletinin aklıyla alay ediyorlar
Bunun adı ikiyüzlülük: Disney’e ve Ermeni lobisine boyun eğdiler! Ünlü isimlerin ‘Atatürk’ sessizliği…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin arasında 4 yıl sonra barış sinyalleri! Kardeşinin takibi kafaları karıştırmıştı! Şimdi de...
ARKADAŞINA GÖNDER
Uçuruma düşen jeoloji mühendisi kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA