Uçuruma düşen jeoloji mühendisi kurtarıldı

ERZINCAN Küçükçakırman köyünde arazide maden araştırması yaptığı sırada kayadan düşerek yaralan jeoloji mühendisi, jandarma helikopteriyle kurtarıldı. Ankara'dan Erzincan'a gelen ve özel bir mühendislik firmasında çalışan jeoloji mühendisi Ahmet Utku Çayır (30) bölgede çalışma yaptığı sırada ayağı kayarak uçurumdan düştü. 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine, JAK, AFAD, ve saglık ekipleri geldi. Ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralının daha fazla zarar görmemesi için Jandarma Komutanlığı'ndan helikopter desteği istedi. Mahsur kaldığı yerden kurtarılarak helikoptere alınan Ahmet Utku Çayır, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na götürüldü. Yaralı burada bekleyen ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.