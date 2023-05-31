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Giriş Tarihi: 1.6.2023

Uçuruma yuvarlandı alev topuna döndü

Uçuruma yuvarlandı alev topuna döndü
Gaziantep'te, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlanarak alev alan otomobilde sıkışan bir kişi yanarak can verdi, 3'ü ağır 9 kişi de yaralandı. Yurt genelindeki diğer kazalarda da 8 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep Çevre Yolu'nun Yamaçtepe Mahallesi mevkiinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile aynı yönde seyir halindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri uçuruma yuvarlanarak alev topuna dönerken, diğer otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kazada, Suriye uyruklu Şerif Süleyman (15) yanarak hayatını kaybederken, 3'ü ağır 9 kişi de yaralandı. Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde de lastiği patlayan araç refüje çarparak takla attı. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçta bulunan ve inşaat işçisi olduğu öğrenilen 5 kişiden 1'i hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda bir panelvanın hafif ticari araca çarpması sonucu Muhammet Atalay ile Ahmet Özdemir hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tokat'ta önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Uğur Perçin (41) hayatını kaybetti. Kütahya'da otomobilin yoldan çıkıp şarampoldeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Manisa'nın Kula ilçesinde arıza sebebiyle duran TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki yolcu Ayşe Coşkun (63) öldü, eşi Burhan Coşkun (65) ağır yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Elazığ'ın Baskil ilçesinde patpat motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Mehmet BONCUK-Mihriban KOÇAKERİhsan TUNÇOĞLU-İlhan DEMİRCİOĞLU / SABAH

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Uçuruma yuvarlandı alev topuna döndü
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