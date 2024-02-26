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Giriş Tarihi: 26.2.2024 10:53 Son Güncelleme: 26.2.2024 10:59

Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Kayseri’nin Develi ilçesinde dağlık arazide uçuruma yuvarlanan keçiyi itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmayla kurtardı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Develi ilçesi Öksüt Mahallesi'nde besici Mustafa Aşır, keçisinin dağlık araziden uçuruma yuvarlanması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti. Uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma ile kurtarılarak sahibi Mustafa Aşır'a teslim edildi.

Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Ekiplerin çalışmasını heyecanla izleyen besici Aşır, Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin, hayvan da olsa insan da olsa can candır, devletimiz her zaman burada. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin" dedi.

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Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
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