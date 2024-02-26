Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Develi ilçesi Öksüt Mahallesi'nde besici Mustafa Aşır, keçisinin dağlık araziden uçuruma yuvarlanması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti. Uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma ile kurtarılarak sahibi Mustafa Aşır'a teslim edildi.

Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Ekiplerin çalışmasını heyecanla izleyen besici Aşır, Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin, hayvan da olsa insan da olsa can candır, devletimiz her zaman burada. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin" dedi.