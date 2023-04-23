Haberler Yaşam Haberleri Üçüzlerden ikisi yangında öldü
Giriş Tarihi: 23.4.2023 01:54 Son Güncelleme: 23.4.2023 01:55

Üçüzlerden ikisi yangında öldü

Mersin'de çıkan bir yangında 8 yaşındaki üçüz olduğu öğrenilen çocuklardan 2'si hayatını kaybetti, 1' ise annesi ile birlikte ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Bekir COŞKUN
Üçüzlerden ikisi yangında öldü

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Buluklu Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katındaki Engin Cesur'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında anne Hatice Cesur ile 8 yaşındaki üçüz çocukları Egemen, Nevzat ve Nisa, evde mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle anne Zeliha ve kızı Nisa Cesur alevlerin arasından kurtarılırken, üçüzlerden Egemen ve Nevzat Cesur'un ise cansız bedenine ulaşıldı.

Dumandan etkilenen anne ile ağır yaralanan kızı Nisa, sağlık ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz iki çocuğun cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu seçime sayılı günler kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
HDP'den 'tutsaklara özgürlük' planı: Kılıçdaroğlu ile karanlık pazarlık bir bir ortaya çıkıyor
Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor! Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun istismar siyasetine tepki: Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Savunmada gurur günü! GÖKBEY, milli helikopter motoru TS1400 ile havalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Üçüzlerden ikisi yangında öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA