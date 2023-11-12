Udu yetim kaldı şarkılar sustu

Bir dönemin ünlü sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaşan, Zeki Müren'e ud çalan, udi ve ses sanatçısı 75 yaşındaki Sevil Seyhan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle Mersin'de tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Seyhan'ın ölümü sevenlerini ve kaldığı huzurevindeki arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Seyhan, yaşadığı şöhret yolunun huzurevinde son bulan hikâyesini en son SABAH'a anlatmıştı. Seyhan, Necdet Tokatlıoğlu'ndan Mustafa Sağyaşar'a kadar pek çok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştığını, Zeki Müren'e ud çalıp koristlik yaptığını belirterek, "Sahne özlemimi huzurevi arkadaşlarıma küçük konserler vererek gideriyorum" demişti. Seyhan, 2013'te birlikte yaşadığı annesinin vefatının ardından Mersin'de huzurevine yerleşmişti.