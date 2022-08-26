UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için heyecan dorukta! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi, Fenerbahçe'nin Austria Wien'i yenerek adını gruplara yazdırmasının ardından futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Bu noktada ''Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, 2022-2023 Avrupa Ligi grup kura çekimi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ve Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
2022 – 2023 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 14.00'da İstanbul'da çekilecek.
1. maç haftası: 8 Eylül 2022
2. maç haftası: 15 Eylül 2022
3. maç haftası: 6 Ekim 2022
4. maç haftası: 13 Ekim l2022
5. maç haftası: 27 Ekim 2022
6. maç haftası: 3 Kasım 2022
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu!
Avrupa Ligi'nde tamamlanan ön eleme maçları sonrasında gruplarda mücadele edecek 32 takım belli oldu.
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenmiş ve Avrupa Ligi gruplarına kalmıştı.
Trabzonspor'un yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda eden ve Avrupa Ligi ön elemelerinde Slovacko ile Austria Wien'i eleyen Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarında Türkiye'yi temsil edecek.
Böylelikle temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kura çekiminde yer alacağı torbalar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kura çekimine üçüncü torbadan katılırken Trabzonspor ise dördüncü torbada yer alacak.
Statü gereği iki takım bu etapta aynı grupta yer alamayacak.
1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev
2. Torba: Rennes, PSV, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets
3. Torba: Real Betis, Midtjylland, Bodo/Glimt, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe
4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Royale Union, Trabzonspor
Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.
Trabzonspor ise 1, 2 ve 3. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.