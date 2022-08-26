UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için heyecan dorukta! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihi, Fenerbahçe'nin Austria Wien'i yenerek adını gruplara yazdırmasının ardından futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Bu noktada ''Avrupa Ligi grup kuraları ne zaman çekilecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. Öte yandan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, 2022-2023 Avrupa Ligi grup kura çekimi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Avrupa Ligi kura çekimi tarihi ve Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...