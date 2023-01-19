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Giriş Tarihi: 20.1.2023

UFO değil bulut

Bursa’da gökyüzünde oluşan ve UFO’ya benzeyen mercek bulutu görsel şölen sundu. Bulut, rüzgâr dalgalanmasıyla oluşuyor

AA
UFO değil bulut
Bursa semalarında dün sabah saatlerinde mercek bulutu görüldü. Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan UFO'ya benzeyen bulut, ilgi çekti. Birçok kişi gökyüzündeki bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydetti. Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgâr dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor. "Orografik" bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgârlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, şu bilgileri verdi: "Yatay hareket eden bir hava dalgasının topografyadaki yer şekillerine bağlı olarak adeta dalga yapmasıyla yukarı seviyelerde suyun yoğunlaşması şeklinde oluşuyor. Meteorolojik olarak çok önemli bir bulut değil. Genellikle yer şekillerinden oluyor. Dağlarda ve tepelerin üzerinde oluşabilir. Dağların zirvelerinde daha çok görülür."

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UFO değil bulut
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