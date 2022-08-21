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Giriş Tarihi: 21.8.2022 23:23 Son Güncelleme: 22.8.2022 00:12

Uğradığı silahlı saldırıdan 1 ay sonra hayatını kaybetti!

Sakarya  Karaköy Mahallesi'nde  uğradığı  silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık 1  aydır  kaldırıldığı hastanede tedavi gören 32 yaşındaki Onur Dağ, verdiği yaşam savaşını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Uğradığı silahlı saldırıdan 1 ay sonra hayatını kaybetti!

Aslen Kocaeli Kartepe İlçesine bağlı Maşukiyeli olan ve İzmit İlçesinde oturan Onur Dağ (32), 21 Temmuz 2022 günü gitmiş olduğu Sakarya Karaköy Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde, kullanmış olduğu aracın içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Olayı gerçekleştiren zanlı olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile olayda ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Onur Dağ, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede 1 aydan bu yana yaşam savaşı veren Dağ, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Dağ'ın cenazesinin pazartesi günü Kocaeli'nde toprağa verilmesi beklenirken, polis ekiplerinin olayla ilgilş soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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Uğradığı silahlı saldırıdan 1 ay sonra hayatını kaybetti!
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