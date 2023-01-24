Uğur Mumcu ölümünün 30. yılında karanfille anıldı

Ünlü gazeteci Uğur mumcu 24 Ocak 1993 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 30 yıl boyunca Uğur Mumcu hayatını kaybettiği noktada ve İstanbul Harbiye'deki anıtında törenle anıldı.

Uğur Mumcu'nun ölümünün 30. yılı nedeniyle Şişli'de bulanan ve yüksek mimar-heykeltraş Pınar Öktem Doğan tarafından restore edilen, Uğur Mumcu anıtı önünde gerçekleştirildi.

Törene Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Molla Reisoğlu, Uğur Mumcu'nun arkadaşı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Soner, Gazeteci arkadaşı Yazgülü Aldoğan katıldı.

Anıta karanfil bırakılmasından sonra konuşan Tuncay Molla Reisoğlu, "Uğur Mumcu'nun aracına yerleştirilen hain bomba aslında halkımızın kalbine yerleştirildi. 30 yıldır Uğur Mumcu'nun katilleri ortaya çıkarılamadı. Bombacının kimliği tespit edildiği halde cezalandırılamadı. Uğur Mumcu gazetecilke önemli bir değerdir. Kitabında anlatılan yapılar ülkenin damarlarına sızdılar. Türkiye'yi FETO gibi yapılarla ilgili uyarmıştı. Gerçekleri araştırıp yazan ve peşinden giden bir gazeteciydi. Ülkemiz için önemli bir değerdi" dedi.