Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ’a geldi

Yaşadıkları köyde can güvenliklerinin olmadığını hep korkuyla yaşadıklarını anlatan Batum, "Allah razı olsun, Allah sizlerin eksikliğini vermesin, devletimizin eksikliğini vermesini. Allah her daim devletimizi yaşatsın, böyle bayrağımızı öpe öpe yaşayalım. Yaşlıyım eğilebilsem Türkiye'nin toprağını öpecektim. Allah razı olsun hepinizden." diye konuştu.

Sırma Tahiroğlu (13) ise Ukrayna'da barış içerisinde yaşarken Rusya'nın açtığı savaş sonucu tüm hayatlarının altüst olduğunu belirterek, "Türkiye'ye geldik şimdi daha güvende hissediyoruz ama babam orada kaldı, onun için çok üzülüyoruz, inşallah o da buraya gelir. Allah razı olsun Türkiye devletinden, iyi ki buraya getirdiler, eğer orada olsaydık bize kötü bir şey olabilirdi. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun, bizi buraya getirdiler." ifadelerini kullandı.

Osman Alioğlu da Türkiye'nin her zaman için mazlumların yanında olduğunu belirtti, ilgilerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.