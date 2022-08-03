Ukrayna’dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı’ndan sorunsuz geçti

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince Rumelihisarı açıklarında denetlenen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Kentin birçok noktasından görüntülenen ve denize giren vatandaşların ilgiyle izlediği gemi, saat 15.45 itibarıyla geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin İstanbul boğazından geçişi hem kıyıdan hemde havadan helikopter ile ajans ve medya tarafından ilgi ile takip edildi.