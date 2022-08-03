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Giriş Tarihi: 3.8.2022 16:26

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan sorunsuz geçti

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne sorunsuz şekilde geçti. Geminin geçişini vatandaşlarda kıyılardan merakla izlediler.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ukrayna’dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı’ndan sorunsuz geçti

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince Rumelihisarı açıklarında denetlenen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Kentin birçok noktasından görüntülenen ve denize giren vatandaşların ilgiyle izlediği gemi, saat 15.45 itibarıyla geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin İstanbul boğazından geçişi hem kıyıdan hemde havadan helikopter ile ajans ve medya tarafından ilgi ile takip edildi.

1 kılavuz ve 2 sahil güvenlik botunun eşlik ettiği geminin Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Akdeniz rotasından Lübnan'a varması planlanıyor.

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Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan sorunsuz geçti
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