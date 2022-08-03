Ukrayna’dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı’ndan sorunsuz geçti

Kentin birçok noktasından görüntülenen ve denize giren vatandaşların ilgiyle izlediği gemi, saat 15.45 itibarıyla geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin İstanbul boğazından geçişi hem kıyıdan hemde havadan helikopter ile ajans ve medya tarafından ilgi ile takip edildi.