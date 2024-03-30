Ukraynalı manken uyuşturucuyla yakalandı

Dubai'ye gitmek için İstanbul üzerinden aktarma yapan Ukraynalı manken Rymma T. (31) konaklamak için Şişli'de bir otele yerleşti ve bir gün sonra havalimanına gitti. Kontrol noktasından geçen Rymma T.'nin yanında getirdiği valizlerden biri polislerin dikkatini çekti. Valizi açan güvenlik güçleri, çekirdek ve tatlı kutularının içerisinde binlerce hap olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan genç manken, söz konusu valizi, kendisi Yunanistan vatandaşı olarak tanıtan 'Salam' isimli birinin verdiğini ve içerisinde kıyafet olduğunu sandığını belirtti. Ayrıca otelde kameraların bulunduğunu ve tespit edilebileceğini söyledi.İncelemelerde valizin içerisinde 5 bin 155 gram ağırlığında hap bulunduğu, hapların kırmızı ve yeşil reçete ile alınan pregabalin etken maddeli uyuşturucu etkisi bulunan Lyrica olduğu saptandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında manken hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan iddianame düzenlendi.