Son dakika: Ukraynalı modelin ölümünde ‘o anlar’! “Yapılı ve kilolu olduğundan çekemedim”

Son dakika haberleri... Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybettiği korkunç olay 10 Haziran 2021 günü İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İddiaya göre model Anzelika Srabiants, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte yaşıyordu. İkili Ataşehir'de bir restorana yemek yemeye gitti. Eve dönüş yolunda aralarında tartışma yaşandı. Tartışma evde de devam etti. Ukraynalı model evin Fransız balkonundan aşağı sarktı ve aşağı düştü.
SAVCILIK SIR ÖLÜMÜ AYDINLATTI
Anzelika Srabiants'ın trajik ölümünün ardından dikkat çekici bilgiler gün yüzüne çıktı. Onlardan en çarpıcısı Burak Ercan'ın dehşet anlarını kayda almasıydı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre ikili yemekten dönerken aralarında tartışma başladı. Anzelika Srabiants hareket halindeki taksiden inmeye çalıştı. Bu sırada taksi şoförü aracı kenara çekti ve Srabiants araçtan indi. İkili sonrasında başka bir taksiye binerek evin yolunu tuttu. Çift eve girdikten sonra Burak Ercan lavobaya girip çıktı, Anzelika Srabiants ise balkondan "Burak Burak Burak" diye seslendi. Ercan ise telefon kamera kaydını açarak "bak ben bir şey yapmıyorum" diye kayıt yaptı. "Gel" anlamına gelen "come come come" diye seslendiği, Srabiants'ın ise "lütfen" manasında "please please please" bağırdığı ve bir müddet sonra yüksek sesli bir çarpma sesinin geldiği tespit edildi.
"YAPILI VE KİLOLU OLDUĞUNDAN ÇEKEMEDİM"
Tutuklu sanık Burak Ercan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaydan yaklaşık bir yıl sonra hakim karşına çıktı. Anzelika Srabiants'ın sürekli kendini öldüreceğine dair kendisine mesajlar attığını söyleyen Ercan, "Kendisini kesip fotoğraflar da gönderiyordu. Olay günü uyuşturucu madde etkisi altındaydı. Restoranda yemek yiyip eve döndük. Tuvalete girmiştim. Tuvaletten çıkınca balkon tarafında sesini fark ettim. Daha önce de balkonda kendini sarkıtma eylemi olduğundan ve kabul etmediği için ertesi gün kendisini uyarma maksatlı video kaydını açtım. Sarkılı vaziyette olduğunu fark etmedim. Ettiğimde ise korkuyla telefonu bırakıp yanına koştum. Önce elbisesinden tuttum. Elbisesi kaydı. Sonra kolunu tuttum, ayağı ile duvara tutunup çıkmaya çalıştı ve o ara kaydı. Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim. Ben itmedim, atmadım" dedi.
"ÖLDÜRMESİ İÇİN SEBEP YOK"
Avukatı Aydın Mollaoğlu ise benzer konularda mahkemelerin beraat, savcılığın takipsizlik kararını sunarak, "Öldürmesi için bir sebep yoktur" dedi. Diğer avukatı Eda Tekeş ise Anzelika Srabiants'ın psikotik ilaçlar kullandığını belirterek uyuşturucu madde ve ilaçların birlikte kullanımı halinde halüsinasyon görüldüğünü dile getirdi. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve suçlamayla ilgili öngörülen cezanın alt ve üst sınırını dikkate aldığında sanık Burak Ercan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.