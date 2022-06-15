Son dakika: Ukraynalı modelin ölümünde ‘o anlar’! “Yapılı ve kilolu olduğundan çekemedim”

"YAPILI VE KİLOLU OLDUĞUNDAN ÇEKEMEDİM"

Tutuklu sanık Burak Ercan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaydan yaklaşık bir yıl sonra hakim karşına çıktı. Anzelika Srabiants'ın sürekli kendini öldüreceğine dair kendisine mesajlar attığını söyleyen Ercan, "Kendisini kesip fotoğraflar da gönderiyordu. Olay günü uyuşturucu madde etkisi altındaydı. Restoranda yemek yiyip eve döndük. Tuvalete girmiştim. Tuvaletten çıkınca balkon tarafında sesini fark ettim. Daha önce de balkonda kendini sarkıtma eylemi olduğundan ve kabul etmediği için ertesi gün kendisini uyarma maksatlı video kaydını açtım. Sarkılı vaziyette olduğunu fark etmedim. Ettiğimde ise korkuyla telefonu bırakıp yanına koştum. Önce elbisesinden tuttum. Elbisesi kaydı. Sonra kolunu tuttum, ayağı ile duvara tutunup çıkmaya çalıştı ve o ara kaydı. Yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim. Ben itmedim, atmadım" dedi.