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Giriş Tarihi: 11.11.2023

Ukraynalı turistin gasp intikamı: 2 ölü

MEHMET AL MEHMET AL
Ukraynalı turistin gasp intikamı: 2 ölü
Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukraynalı turist, içinde 36 bin euro bulunan çantasını gasp eden motosikletteki 2 kişiyi aracıyla çarparak öldürdü. Olay Mahmutlar Mahallesi Sarıhasanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Ukrayna vatandaşı Dmytro C., cipinin içinde beklediği sırada, motosikletle gelen azeri uyruklu Murat O. ve Elnur B., silah gösterip aracın camını açmasını istedi. Dmytro C. bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı istedi. Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine şüpheliler bu kez aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp 07 BLH 180 plakalı motosikletle kaçtı. Aracıyla şüphelilerin peşine düşen Dmytro C., gaspçıların ateş açmasına rağmen 300 metre takip ettiği motosikleti yakalayıp büyük bir hızla çarptı. Savrulan motosikletteki iki gaspçı olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dmytro C'yi gözaltına aldı.

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Ukraynalı turistin gasp intikamı: 2 ölü
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