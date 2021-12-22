Ulaşıma kar engeli! Sinop-Samsun kara yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

KARS

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte 4 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden Kağızman ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapalı.

Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri de kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.