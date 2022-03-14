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Giriş Tarihi: 15.3.2022

Ulaşımı kazdıkları tünellerden sağlıyorlar

Ulaşımı kazdıkları tünellerden sağlıyorlar

Muş, Bitlis ve Bingöl kırsalında vatandaşlar kara tüneller açarak evlerine gidiyor. Sivas’ın İmranlı ilçesi, gece sıfırın altında 28.2 dereceyle Türkiye’nin en soğuk yeri oldu

Muş'ta, merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde yaşayanlar, evlerine, ahırlarına ve komşularına, açtıkları tünellerden ulaşabiliyor. Bitlis'te de bazı köylerdeki vatandaşlar, evlerine ulaşımı tünellerle sağlıyor. Yılın neredeyse 5 ayını kar altında geçiren Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde karla mücadele ekipleri, çığın düştüğü köy yolunda ulaşımın aksamaması için yaklaşık 20 metre uzunluğunda "kardan tünel" yaptı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi, dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği bağlarda da don tehlikesi meydana getirdi. Bağlarda oluşan buz sarkıtları. Sibirya'yı andırdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüzeyi buz tutan gölete düşen bir köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 2 metreyi bulan karda kaza yapan kepçe operatörü Cemal Kocamış, jandarma helikopteriyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın İmranlı ilçesi, gece sıfırın altında 28,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.



21 İLDE KAR TATİLİ
GAZIANTEP, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Bingöl'de il genelinde, Bitlis merkez ve 2 ilçesi, Kastamonu'nun 8, Malatya'nın 8, Samsun'un 7, Mardin'in 6, Konya'nın 5, Adıyaman'ın 4, Ağrı'nın 4, Kahramanmaraş'ın 4, Kars'ın 3, Diyarbakır'ın 1, Hatay'ın 1, Batman'ın 1, Iğdır'ın 1 ilçesinde, Sinop'ta ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Mardin Artuklu Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi de bir gün tatil edildi.

Murat YILDIRIM - Ceren ÇALIŞKAN - Ercan TOPAÇ - Mehmet BONCUK - Ceyhan TORLAK - Ersoy İŞİTMEZ - İlhan DEMİRCİOĞLU / SABAH

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Ulaşımı kazdıkları tünellerden sağlıyorlar
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