Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu yerli balonla Kapadokya’da uçtu

Ulaştırma ve haberleşme alanında Türkiye'nin çağ atladığını kaydeden Karaismailoğlu, tüm sektörlerde olduğu gibi balon sektöründe de ciddi hamleler yapıldığını belirtti.

Yerli sıcak hava balonu üretimi konusunda da önemli adımlar atıldığını kaydeden Karaismailoğlu, balon turuna katılan sağlayan turist sayısında yaşanan artışa da dikkati çekti.

Balon uçuşları ve turist sayısı konusunda da bilgi veren Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Ülkemizde 2022 yılının ilk 6 ayında, Kapadokya, Pamukkale, Çat ve Soğanlı bölgelerinde toplamda 450 pilot ve 313 balon ile 14 bin 166 uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşlarla 281 bine yakın balon yolcusu taşıdık. Taşınan balon yolcusu sayımız 3 kattan fazla arttı. Eğitim uçuşlarımız da 1681'den, 2 bin 681'e yükseldi. Ülkemizdeki balon üretim, tasarım ve sertifikasyon faaliyetlerindeki artış bizleri memnun ediyor. Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren Pasha Balloons ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün yoğun çalışmaları sonucunda, 2022 yılı Haziran ayına kadar 50 model kubbe, 39 model sepet ve 34 model ısıtıcı üretildi. Festivalde yerli milli üretilen 50 balonumuz uçtu. Her alanda olduğu gibi bu sektörümüzde de yerli ve milli teknolojiyle üretimi çok önemsiyoruz"

Festival hakkında da konuşan Karaismailoğlu, BALONFEST'e katılım sağlayanlara teşekkür ederek, Bakanlık olarak ülke tanıtımına katkı sunan bu tür etkinliklere verdikleri desteği artıracaklarını söyledi.

Basın açıklamasının ardından Bakan Karaismailoğlu, Nevşehir'de üretilen 50'inci yerli sıcak hava balonuna binerek Kapadokya semalarında süzüldü.